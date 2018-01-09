БГУ создаст в Национальном центре ядерных исследований филиал кафедры "Структура вещества" (ФОТО)

2018-01-09 17:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла встреча с директором Национального центра ядерных исследований министерства транспорта, связи и высоких технологий, академиком Адилом Гарибовым и с делегацией под руководством директора института в научно-исследовательском центре тяжелых ионов Германского центра ядерных исследований Петера Брауна Мунцингера.

Ректор, академик Абель Магеррамов рассказал гостям о развитии науки и образования в БГУ, в том числе о подготовке на физическом факультете вуза кадров в области ядерной физики и ядерных технологий. Ректор подчеркнул важность сотрудничества с университетами Германии в области ядерной физики, участия в программах, практике и исследованиях международных научных центров.

Затем академик Адиль Гарибов рассказал о деятельности Национального центра ядерных исследований и планируемых проектах.

Директор Петер Браун Мунцингер подчеркнул важность развития сотрудничества между БГУ и Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН) и ядерными исследовательскими центрами Германии. Во встрече обсуждены анализ в БГУ гигантского объема данных из ЦЕРН и Германии, исследования проблем ядерной физики и другие вопросы.

Затем на встрече при участии немецких экспертов подписан протокол о намерениях между БГУ и Национальным центром ядерных исследований.