Иностранные вузы в Узбекистане освобождены от всех налогов

2018-01-09 18:03 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана освободил все иностранные высшие образовательные учреждения, аккредитованные в республике, от уплаты всех видов налогов до 1 января 2023 года, сообщили Trend в пресс-службе главы государства.

В частности, иностранные вузы освобождаются от уплаты налогов, обязательных отчислений в государственные целевые фонды в рамках их образовательной деятельности, единого социального платежа.

Помимо этого от уплаты налога на доходы физических лиц на пять лет освобождаются иностранные специалисты, работающие в этих учебных заведениях, уточнили в пресс-службе президента.



В настоящее время в Узбекистане функционируют шесть иностранных вузов, которые все расположены в Ташкенте. Первым в республике в конце 2001 года открылся Ташкентский филиал Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова.

С января следующего года начал деятельность Международный Вестминстерский университет, в котором готовятся высококвалифицированные кадры по специальностям «Экономика», «Менеджмент», «Информационные технологии», «Право».



Ташкентский филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова был создан в феврале 2006 года. Его студенты обучаются психологии и прикладной математике и информатике.



Сингапурский Институт развития менеджмента начал работать с сентября 2007 года. Он готовит дипломированных специалистов в области бухгалтерского учета, банковского дела, финансовых рынков, маркетинга, туризма и гостиничного бизнеса.