Японский астронавт вырос на МКС на 9 см и обеспокоился размерами "Союза"

2018-01-09 18:37 | www.trend.az | 6

Японский астронавт Норисигэ Канаи, который находится на Международной космической станции в составе 55-й экспедиции, сообщил, что за время пребывания на МКС вырос на 9 см и теперь не уверен, что сиденье корабля "Союз", который должен вернуть его на Землю, будет ему в пору, передает агентство "Интерфакс".

Как написал астронавт в своем твиттере, последний раз он так сильно вырастал за короткий промежуток времени еще в школе.

"Немного волнуюсь, помещусь ли я на сиденье "Союза", - написал Канаи, который должен вернуться на Землю в июне.