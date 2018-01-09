Спецназ США против ИГИЛ - РЕАЛЬНАЯ ВОЙНА

2018-01-09 20:47 | www.oxu.az | 6

В сети появилось видео, на котором запечатлена операция спецназа США по уничтожению боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.

Как передает Oxu.Az, ролик во вторник, 9 января, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

На кадрах видно, как военные обстреливают местность из пулеметов, гранатометов и минометов. На 21-й секунде ролика можно увидеть, как спецназовец, проезжая на машине мимо грузовика, стреляет в находящегося в кабине водителя.