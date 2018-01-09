В Австралии около 11 тысяч домов остались без электричества - СМИ

2018-01-09 18:57 | www.trend.az | 7

Порядка 11 тысяч домов и предприятий остались без электричества в прибрежных районах Австралии из-за грозовых ливней, передает РИА Новости со ссылкой на издание Sydney Morning Herald.

Штормы обрушились на восточное побережье Австралии и двинулись далее в северо-восточном направлении, затрагивая такие районы как Голубые горы, Вуллондилли, Уингекарриби, район реки Хоксбери и город Сидней. Самые сильные порывы ветра были зафиксированы в городе Нора, они достигали 122 километров в час, отмечает издание.

Компания Endeavour Energy сообщила, что без света остались дома и предприятия в Сиднее, а также в регионах Иллавара и Саутерн Хайлендс.