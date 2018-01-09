Солнечную, ветровую и гидростанцию построят в этом году в Восточном Казахстане

2018-01-09 19:11 | www.trend.az | 6

В этом году в Восточном Казахстане планируют завершить строительство солнечной, ветровой и гидроэлектростанций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

«Зелёные» станции в 2018 году появятся в Жарминском, Уланском и Зыряновском районах.

По словам главы региона Даниала Ахметова, эти проекты реализуются в целях развития «зеленой» экономики, которая является ведущим направлением международной выставки «ЭКСПО-2017».

Строительство Тургусунской ГЭС-1 на реке Тургусун Зыряновского района идет полным ходом. Средняя годовая выработка электричества гидроэлектростанцией составит 79,8 миллиона киловатт часов.