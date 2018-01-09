Президент Ильхам Алиев наградил двух лиц орденом «Шохрат»

2018-01-09 21:01 | www.oxu.az | 6

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Фархада Ага Салим оглу Бабаева орденом «Шохрат» за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской культуры.

Как сообщает Oxu.Az, другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии азербайджанского изобразительного искусства Ариф Мохубали оглу Азизов награжден орденом «Шохрат».

Отметим, что заслуженный работник культуры Фархад Бабаев является директором Дворца Гейдара Алиева. 5 января ему исполнилось 70 лет.

Заслуженный деятель искусств Ариф Азизов же является профессором Азербайджанского государственного университета культуры и искусства и руководителем Бакинского представительства Всемирной академии художеств. 3 января ему исполнилось 75 лет.

A.M.

