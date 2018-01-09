Проармянский конгрессмен покидает Конгресс США

2018-01-09 21:04 | www.oxu.az | 5

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей и давний сторонник армян в Конгрессе США Эд Ройс объявил о намерении не принимать участие в выборах в этом году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на news.am, после избрания в Конгресс в 1992 году Ройс представлял округа Орандж, в котором проживает большая армянская община.

Во время своего пребывания на посту конгрессмена Ройс был убежденным сторонником «НКР», признания т.н. «геноцида армян» правительством США и развития торговли и инвестиций между США и Арменией.

A.M.

