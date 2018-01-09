Из-за снегопада 13 тыс. туристов оказались заблокированы на лыжном курорте в Швейцарии

2018-01-09 19:41 | www.trend.az | 7

Более 10 тысяч туристов оказались заблокированы на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на местное издание 20min.

"Начиная с понедельника несколько долин в кантоне Вале полностью отрезаны от мира из-за снегопада. На курорте Церматт сейчас отдыхают около 13 тыс. человек. В настоящий момент приехать на курорт и уехать с него невозможно, так как снег завалил автодороги и железную дорогу, ведущую к пересадочной станции Тэш", - сказала изданию представитель курорта Жанин Имеш.

Крупнейшая автодорога, ведущая в Церматт, закрыта с 9 утра понедельника. В 17:30 в понедельник остановились поезда.

"Сейчас на курорте полностью закрыты все подъемники. Прогулки по пешеходным тропам в горах также запрещены. Но никакой паники у туристов нет, все это даже романтично", - утверждает представитель курорта.