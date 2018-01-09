В Польше девять министров отстранены от должности

2018-01-09 21:18 | www.oxu.az | 6

В Варшаве во вторник состоялась церемония приведения к присяге значительно обновленного состава правительства Матеуша Моравецкого, утвержденного президентом Польши Анджеем Дуда.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило «Радио Польша».

Дуда обратился к новозначенным министрам со словами: «Я глубоко верю, что эти перемены повлияют на еще более эффективную деятельность всего правительства и отдельных министерств».

В общей сложности в правительстве сменились девять министров, включая глав таких ключевых министерств, как МИД и МВД.

Так, Яцек Чапутович сменил Витольда Ващиковского на посту министра иностранных дел, возглавлявший до сих Министерство внутренних дел Мариуш Блащак занял пост министра национальной обороны, а в должность главы МВД вступил Иоахим Брудзиньский.

На пост министра финансов назначена уроженка Даугавпилса Тереза Червиньска.

Министерство предпринимательства и технологий возглавила Ядвига Эмилевич, министром инвестиции и развития стал Ежи Квециньский, Лукаш Шумовский назначен на пост министра здравоохранения, Анджей Адамчик стал новым министром инфраструктуры.

Хенрик Ковальчик возглавил Министерство окружающей среды, сменив Яна Шишко, чьи шаги в отношении вырубки деревьев в Беловежской пущи вызывали серьезные разногласия как в самой Польше, так и в Европейском союзе.

Матеуш Моравецкий, занимавший должность министра финансов и вице-премьера в предыдущем правительстве Беаты Шидло, после отставки Шидло 11 декабря прошлого года возглавил возглавил кабинет министров, а бывшая глава правительства заняло кресло вице-премьера. Сразу после назначения Моравецкий пообещал провести реконструкцию кабинета министров.

A.M.

