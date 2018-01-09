Реализация TAP привела к значительному росту производства металлопродукции в Греции

2018-01-09 19:56 | www.trend.az | 7

БАКУ/Trend/ - Реализация проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) привела к значительному росту производства металлопродукции в Греции в 2017 году, сообщает Bloomberg.

Согласно данным по промышленному производству в январе-ноябре 2017 года, производство основных видов металлопродукции в Греции увеличилось более чем на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Сообщается, что причиной такого роста производства стала потребность в трубах для строительства TAP.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.