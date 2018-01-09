Ученые выяснили, что курение может спровоцировать тяжелые заболевания позвоночника

2018-01-09 20:08 | www.trend.az | 6

Курение может способствовать развитию серьезных заболеваний позвоночника. К такому выводу пришли ученые шведского Университета Умео, сообщает во вторник газета Aftonbladet, передает ТАСС.

"Курение является фактором риска развития стеноза позвоночного канала в тяжелой форме, причем единственным выходом для пациентов с таким диагнозом становится хирургическая операция", - сообщил газете руководитель исследования профессор Аркан Сайед-Нур.

Упомянутое заболевание является довольно распространенным и может вызывать сильную боль в области поясницы, онемение в ногах, а также затруднения при ходьбе. Исследование шведских ученых показало, что у курильщиков эта болезнь встречается гораздо чаще по сравнению с некурящими.

Авторы изучили информацию о здоровье 332 тыс. шведских строителей в период с 1987 по 2017 годы. Среди участников исследования 1 623 человека (около 0.5%) страдали тяжелой формой стеноза поясничного отдела позвоночника. Ученые выяснили, что у заядлых курильщиков, которые выкуривают по меньшей мере 15 сигарет в день, риск заболевания спины увеличивается на 46%. У тех же, кто курит умеренно, меньше 15 сигарет в день, опасность заболеть на 31% больше по сравнению с некурящими.