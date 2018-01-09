Основатель Amazon стал самым богатым человеком в истории

2018-01-09 21:23 | www.oxu.az | 6

Самым богатым человеком в истории стал руководитель интернет-компании Amazon Джефф Безос.

Как передает Oxu.Az, согласно опубликованному Bloomberg рейтингу миллиардеров, его состояние достигло $105 млрд. Увеличение капитала стало следствием роста стоимости акций Amazon. С начала января они подорожали на 3,2%.

Ранее самым богатым человеком в истории был основателей компании Microsoft Билл Гейтс. В 1999 году его капитал превысил $100 млрд. Сейчас он составляет $93,3 млрд, а господин Гейтс находится на второй строчке рейтинга агентства.

Тройку лидеров замыкает глава инвестиционно-финансового холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с $87,2 млрд. С публикации итогового рейтинга 2017 года его капитал вырос на 2,2% (+$1,84 млрд).

Напомним, в конце декабря Bloomberg опубликовал итоговую версию рейтинга самых богатых людей планеты за год. Российские миллиардеры стали богаче в общей сложности на $29 млрд.

A.M.

