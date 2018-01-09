Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории

2018-01-09 20:18 | www.trend.az | 6

Руководитель интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории, его состояние достигло $105,1 млрд. Об этом сообщил во вторник американский телеканал CNN, передает ТАСС.

Как он отмечает, капитал Безоса увеличился главным образом за счет роста стоимости акций Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в мире. Бумаги подорожали с начала января уже на 6,62% до $1,3 тыс. за акцию. В рейтинге миллиардеров, публикуемом агентством Bloomberg, состояние главы Amazon оценивается в $105,1 млрд. В аналогичном списке журнала Forbes суммарные активы Безоса составляют $104,4 млрд.

В публикации CNN говорится, что ранее самым богатым человеком в истории считался один из основателей американской компании Microsoft Билл Гейтс. Его капитал, по оценкам Bloomberg и Forbes, ненамного превысил $100 млрд в 1999 году. С тех пор он уменьшился и в рейтинге Bloomberg составляет, по последним данным, $93,3 млрд, а в списке Forbes - $91,1 млрд.