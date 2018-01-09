В зоне поиска пропавших азербайджанских альпинистов проведено совещание

2018-01-09 21:18 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В связи с поисками пропавших альпинистов в горной местности Губинского района в оперативном штабе МЧС на территориях проведения поисково-спасательных операций состоялось оперативное совещание, говорится в сообщении, распространенном на сайте МЧС Азербайджана во вторник.

На оперативном совещании присутствовали заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант медицинской службы Фаиг Тагизаде, заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, руководство Оперативного штаба, руководители структур, занимающихся поисково-спасательными операциями, профессиональные альпинисты и австрийские специалисты.

На оперативном совещании была проанализирована работа, проделанная до настоящего времени по поиску альпинистов, и рассмотрены работы, которые должны быть выполнены в ближайшие дни.

Было отмечено, что 27 декабря 2017 года Министерство по чрезвычайным ситуациям приступило к поисково-спасательным операциям. В поисках участвуют вертолет «Ми-17» авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра, горноспасательный отряд Специальной спасательной службы МЧС, живая сила и соответствующая техника Войск гражданской обороны, специально обученные собаки. В то же время в поиске участвуют сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, группы добровольцев из профессиональных альпинистов и местных жителей.

Поисково-спасательные операции проводятся в сложных метеорологических условиях в сложном рельефе высокогорного массива (2500-3000 метров над уровнем моря). С 31 декабря по 1 января 2018 года погода резко ухудшилась - температура опустилась, пошел снег. На местах поиска из-за сильного снегопада увеличилась вероятность новых снежных лавин. Толщина снежного покрова в районах, где, как считается, лежат альпинисты, в настоящее время составляет 8-12 метров. Ведение поисково-спасательных и других срочных операций в этих условиях еще более осложнились. Принимая во внимание вышесказанное, поисково-спасательные мероприятия продолжаются в ограниченном режиме (с обеспечением безопасности спасателей), но без перерыва.

В то же время 5 января 2017 года специалисты горноспасательной службы МВД Австрии (3 человека) находились на месте происшествия. Иностранные эксперты рассмотрели области, в которых с большей вероятностью находятся альпинисты, и пришли к выводу, что поиски в этих районах опасны для жизни.