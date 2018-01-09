В Калифорнии из-за ливней погибли три человека – СМИ

2018-01-09 21:47 | www.trend.az | 6

Как минимум три человека погибли в Калифорнии из-за сильных ливней, повлекших за собой сходы селевых потоков, передает РИА Новости со ссылкой на издание Los Angeles Times.



Ранее американские метеорологи предупредили о дождях, надвигающихся на Калифорнию, которая только недавно была охвачена мощными пожарами. Сообщалось, что "ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и селям. В связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.



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