Умер певец Александр Ведерников

2018-01-09 22:33 | www.oxu.az | 6

Советский и российский оперный певец Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников артиста.

«Да, к сожалению эта весть правильная. Александр Филиппович скончался сегодня днем», — сообщили родственники певца.

С 1958 по 1990 год Александр Ведерников был солистом Большого театра. В 1969 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1976 году ему присвоили звание народного артиста СССР.

A.M.

