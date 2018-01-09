Турция вызвала послов России и Ирана из-за ситуации в Идлибе

2018-01-09 22:44 | www.oxu.az | 4

МИД Турции вызвал во вторник послов России и Ирана в Анкаре, чтобы выразить протест после поступивших сообщений о нарушении сирийской армией границ зоны деэскалации в сирийском Идлибе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.

По ее данным, также был поднят вопрос о предполагаемом нарушении сирийскими правительственными войсками режима прекращения огня в районе этой зоны деэскалации.

В посольстве РФ в Анкаре не стали комментировать сообщения о вызове российского посла в МИД Турции.

«Мы не комментируем эту информацию», - сообщила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

Между тем, по данным СМИ, Турция попросила российского и иранского послов призвать Дамаск к прекращению нарушений.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее во вторник заявил журналистам, что правительственные войска Сирии под видом борьбы с боевиками террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) наносят удары по позициям умеренной оппозиции в провинции Идлиб.

Минобороны России утром 9 января сообщало, что Россия и Турция зафиксировали девять случаев нарушения режима перемирия в Сирии за сутки. Турецкой частью представительства были зафиксированы два случая стрельбы в провинциях Идлиб и Дамаск.

A.M.

