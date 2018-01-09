Генсек ООН назвал прогрессом встречу представителей Южной Кореи и КНДР

2018-01-09 22:55 | www.trend.az | 6

В ООН назвали прогрессом встречу представителей КНДР и Южной Кореи, а также решение Пхеньяна отправить делегацию на Олимпийские Игры в Пхёнчхан. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, передает РИА Новости.



"Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) приветствует прогресс, достигнутый в ходе межкорейских переговоров высокого уровня 9 января, в частности, договоренность о снижении напряженности, проведении переговоров между военными и открытие линии связи", - говорится в заявлении.

В ООН подчеркнули, что возобновление и укрепление подобных каналов "крайне важно для снижения риска просчетов и недопонимания" между сторонами

Дюжаррик также отметил, что глава всемирной организации "приветствует решение КНДР направить делегацию на Зимние Олимпийские игры".