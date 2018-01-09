В США опубликовали показания главы фирмы, составившей досье на Трампа

2018-01-09 23:13 | www.trend.az | 6

Сенатор-демократ Дайан Файнстайн во вторник опубликовала на своем сайте показания руководителя компании Fusion GPS Гленна Симпсона, которая в период избирательной кампании в США в 2016 году опубликовала досье с компроматом на Дональда Трампа, передает РИА Новости.



"Американский народ заслуживает возможности увидеть то, что он (Симпсон — ред.) сказал, и делать самостоятельные суждения. Инсинуации и дезинформация о стенограмме являются частью глубоко тревожащих усилий по подрыву расследования потенциального сговора и воспрепятствования правосудию. Единственный способ прояснить ситуацию-сделать стенограмму публичной", - написала Файнстайн.

Объем показаний Симпсона превышает 300 страниц машинописного текста, некоторые упомянутые там имена затерты.

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.