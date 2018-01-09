В Турции задержаны более 30 военных

2018-01-09 23:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сиирт в рамках операций против сторонников Фетхуллаха Гюлена задержан 31 военнослужащий, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что задержанные обвиняются в связях с организацией FETÖ.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.