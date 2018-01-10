Саакашвили намерен возобновить митинги в Киеве

2018-01-10 00:39 | www.apa.az | 6

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева с 21 января. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила его пресс-секретарь Татьяна Баграновская.

В середине декабря Саакашвили заявил, что в ближайшее время не будет призывать к многочисленным митингам из-за событий у Октябрьского дворца в центре Киева.

"Двадцать первого января в воскресенье состоится марш", — цитирует во вторник слова Баграновской агентство "Украинские новости". Она также сообщила, что убирать палаточный городок у здания Верховной рады не будут.

Сторонники Саакашвили ранее неоднократно проводили марши и митинги за принятие закона об импичменте.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.