В Узбекистане внутренний гражданский паспорт планируют признать заграничным

2018-01-10 00:53 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане внутренний гражданский паспорт планируют признать заграничным.

В Узбекистане национальный гражданский паспорт планируется признать и использовать как заграничный, а для проживания и передвижения внутри страны применить идентификационную карту (ID-карту).

Это предусмотрено проектом госпрограммы «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», опубликованным для всенародного обсуждения.

Проект соответствующего указа главы государства должен быть подготовлен до конца апреля текущего года, а установить новый порядок государственной идентификации личности и межгосударственного передвижения граждан возможно уже с 1 июля.