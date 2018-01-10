США в пятницу объявят решение по судьбе "ядерного соглашения" с Ираном

2018-01-10 01:34 | www.trend.az | 6

Соединенные Штаты в пятницу, 12 января объявят о том, продлят ли они режим снятия санкций с Ирана в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, сообщил журналистам во вторник на брифинге представитель госдепа США, передает РИА Новости.

"(Госсекретарь США Рекс) Тиллерсон встретится с президентом (США Дональдом Трампом) и (министром обороны Джеймсом) Мэттисом. Решение будет в пятницу", - сказал американский дипломат.

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