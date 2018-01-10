В Тунисе полиция применила слезоточивый газ против протестующих

2018-01-10 02:05 | www.trend.az | 6

Полиция в Тунисе во вторник вечером применила слезоточивый газ для разгона протестующих в столице страны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.



По данным канала, ссылающегося на свидетелей, стражи правопорядка применили спецсредства, после того как толпа демонстрантов в ходе антиправительственной акции протеста ворвалась в один из столичных торговых центров.

Протесты против роста цен и повышения налогов в соответствии с новым законом о бюджете 2018 года проходят уже вторые сутки в нескольких городах Туниса. Протестующие выступили также с требованием решить проблему безработицы и развивать приграничные районы, находящиеся в тяжелой экономической ситуации.

В городе Эль-Кеф на северо-западе страны молодежь и безработные вышли с протестами и с требованиями предоставить рабочие места. В северо-западной провинции Кассерин и в столице молодежь провела протесты против повышения цен на топливо и налогов.