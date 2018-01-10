Площадь перед посольством России в США переименовали в площадь Немцова

2018-01-10 02:14 | www.apa.az | 6

Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют итоги голосования.

В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Бориса Немцова". Они также подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". В городском совете также выразили надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

Первоначально предложение назвать одну из улиц Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.