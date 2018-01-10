Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики

2018-01-10 02:10 | www.trend.az | 6

Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2018 году до 3,1% с 2,9% и в 2019 году до 3% с 2,9%; росту мирового ВВП будет способствовать увеличение уровня инвестиций, промышленного производства, а также торговли, следует из январского прогноза Всемирного банка Global Economic Prospects (GEP), передает РИА Новости.



Рост мировой экономики по итогам 2017 года составит 3% против 2,4% в 2016 году. Около половины стран мира в указанный период демонстрировали экономический рост, поддерживаемый увеличением инвестиций. В ближайшей перспективе это выльется в рост объемов по экспорту и импорту, говорится в докладе.

При этом ВБ существенно улучшил прогноз по темпу роста развитых экономик в ближайшие два года. Предполагается, что ВВП этих стран в 2018 году вырастет на 2,2% вместо ожидавшихся 1,8% в июньском прогнозе. В 2019 году экономика будет ускоряться на 1,9% вместо 0,9%.

Рост ВВП США в этом году составит 2,5% вместо 2,2%, ожидавшихся ранее, в 2019 году - 2,2% вместо 1,9%, а по итогам 2017 года рост составит 2,3% вместо 2,1%.

Еврозона также остается в тренде экономического роста, считают во Всемирном банке. В 2018 году рост ее ВВП составит 2,1% вместо 1,5%; в 2019 году - 1,7% вместо 1,5%. По итогам прошлого года рост экономики стран еврозоны может составить 2,4% вместо 0,7%.