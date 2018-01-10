Дорожная полиция предупредила водителей

2018-01-10 02:21 | www.oxu.az | 6

Главное управление дорожной полиции предупредила водителей в связи с прогнозируемыми в столице и регионах Азербайджана дождем и снегом.

Об этом Oxu.Az сообщили в управлении.

По данной информации, водители, учитывая дождливую и снежную погоду, должны отдать предпочтение общественному транспорту, должны учитывать дорожные и метеорологические условия, скорость движения должна быть сведена до минимума, интервал движения должен быть выше нормы.

В обращении полиции также говорится, что все автомобили должны быть готовы к эксплуатации в зимнем режиме. «Мы рекомендуем водителям автомобилей перейти на сезонные шины».

A.M.

