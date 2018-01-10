Во Франции будут лишать прав за использование мобильного телефона за рулем

2018-01-10 02:41 | www.trend.az | 6

Правительство Франции объявило о разработке мер, направленных на снижение аварийности на дорогах. Соответствующие предложения озвучил во вторник на межминистерском совете по безопасности дорожного движения премьер-министр страны Эдуар Филипп, передает ТАСС.

Так, например, по его словам, после многочисленных обсуждений принято решение снизить с 1 июля максимальную допустимую скорость на второстепенных дорогах с 90 до 80 км/ч. "Эта мера позволит нам сохранить 350-400 жизней в год", - подчеркнул Филипп. Как отмечают эксперты, в 2016 году 55% случаев ДТП со смертельным исходом (более 1,5 тыс.) были зафиксированы именно на второстепенных дорогах Франции.