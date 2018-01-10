В ФРГ и Италии по делу о мафии задержаны 169 человек

2018-01-10 02:59 | www.trend.az | 6

В Германии и Италии в рамках операции против мафии задержаны 169 человек, сообщается во вторник, 9 января. Совместная операция полиции двух стран была направлена против членов преступной группировки "Ндрангета", а именно - мафиозного клана Фарао-Маринкола, передает Deutsche Welle.

В ходе задержаний было изъято около 50 млн евро.

По версии следствия, семьи Фарао и Маринкола создали "преступный холдинг" и оказывали влияние на бизнес в сфере производства вина, продуктов питания, утилизации мусора, а также похоронных услуг.

Среди задержанных - десятки итальянских чиновников регионального уровня, в том числе президент провинции Кротоне Николемо Парилья, которого год назад на выборах поддержали 62,2 процента избирателей.