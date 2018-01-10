В Анкаре прошел концерт памяти Андрея Карлова

2018-01-10 02:59 | www.apa.az | 6

Концерт турецких мастеров искусств, посвященный памяти чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова, прошел в концертном зале Президентского симфонического оркестра Турции в Анкаре.

Как передает АПА со ссылкой РИА Новости, организаторами концерта были представительство Россотрудничества в Турции, Президентский симфонический оркестр Турции, Государственный театр оперы и балета Анкары, Музыкальный центр имени Суны Корат, Турецко-японский фонд.

Перед началом концерта собравшиеся почтили память Карлова минутой молчания. Затем выступил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

На концерте выступили известные турецкие музыканты: баритон Четин Кыранбай, тенор Шенол Танынлы, бас Митхат Каракелле, сопрано Эсра Четинер, скрипачка Жюлиде Ялчин, пианистки Элиф Онал и Демент Аккылыч. Прозвучали произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Франца Шуберта, Александры Пахмутовой.

Дипломат был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.