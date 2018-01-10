Какие места в Азербайджане популярны у иностранных туристов? (ЭКСКЛЮЗИВ)

2018-01-10 03:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Одним из основных факторов, влияющих на рост числа прибывающих в Азербайджан туристов, является существующая в нашей стране стабильность.

Об этом в эксклюзивной беседе с корреспондентом Trend сказал советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов.

По признаниям самих туристов, отметил он, другой причиной, по которой они предпочитают проводить отдых в Азербайджане, является толерантность и гостеприимность азербайджанского народа.

"Еще одним фактором является создание в стране прекрасной туристичеcкой инфраструктуры. В качестве четвертого фактора можно назвать формирование в Азербайджане новых видов туризма",- продолжил эксперт.

Он подчеркнул, что государственная поддержка туризма, а также внедрение упрощенного визового режима способствовали росту туристичеcкого потока в страну.

По словам Агакеримова, наиболее популярны у иностранных туристов Баку и Абшеронский полуостров.