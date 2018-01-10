Глава МИД Ирана посетит Москву

2018-01-10 03:54 | www.apa.az | 6

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду посетит Москву в рамках постоянных консультаций с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в том числе по ядерной сделке. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило иранское министерство.

"Мохаммад Джавад Зариф в среду в рамках постоянных консультаций глав МИД Ирана и России, в особенности по вопросу о СВПД, посетит Москву", — говорится в сообщении представителя внешнеполитического ведомства Ирана Бахрама Касеми.

Ранее в департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом возможна.

Касеми добавил, что в четверг Зариф отправиться в Брюссель по приглашению главы европейской дипломатии Федерики Могерини, где обсудит с коллегами из Германии, Франции и Британии развитие ситуации вокруг ядерной сделки.

Россия, Германия, Франция и Британия — переговорщики, которые вместе с Ираном, США и Китаем вырабатывали сделку. Пришедший к власти в январе 2017 года американский лидер Дональд Трамп поставил будущее соглашения под вопрос.