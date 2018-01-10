В Калифорнии из-за сильных ливней погибли восемь человек (ОБНОВЛЕНО)

2018-01-10 04:17 | www.trend.az | 6

Число погибших в Калифорнии из-за сильных ливней, повлекших за собой сходы селевых потоков и наводнения, увеличилось до восьми, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Санта-Барбара Келли Хувер, передает РИА Новости.



Как сообщила Хувер, все восемь человек погибли в городе Монтесито. Также, по ее словам, в результате разгула стихии пострадали по меньшей мере 25 человек. По данным телеканала CNN, порядка 50 человек были спасены.

Власти предупредили население о возможности возникновения новых наводнений.