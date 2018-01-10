Глава МИД Ирана посетит Москву

2018-01-10 04:46 | www.trend.az | 6

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду посетит Москву в рамках постоянных консультаций с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в том числе по ядерной сделке, сообщило иранское министерство, передает РИА Новости.



"Мохаммад Джавад Зариф в среду в рамках постоянных консультаций глав МИД Ирана и России, в особенности по вопросу о СВПД, посетит Москву", - говорится в сообщении представителя внешнеполитического ведомства Ирана Бахрама Касеми.

Ранее в департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом возможна.

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