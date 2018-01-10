США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания России - СМИ

2018-01-10 04:50 | www.trend.az | 6

Американские власти намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала, передает РИА Новости.



По его словам, Пентагон разработал новый обзор ядерной политики, в соответствии с которым американские модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5 будут оснащены такими боеголовками. Он подчеркнул, что такие действия США направлены на сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае возникновения конфликта в Восточной Европе.

Новая ядерная политика США, отметил Вулфстал, является более воинственной в сравнении с ядерной политикой, которая была характерна администрации предыдущего президента Барака Обамы.