В США учительницу арестовали после жалобы на зарплату (ВИДЕО)

2018-01-10 05:12 | www.trend.az | 6

Учительницу из Луизианы увели со школьного собрания в наручниках, передает РИА Новости со ссылкой на KATC-TV.

Отмечается, что учительница английского языка Дейша Харгрейв на школьном собрании выступила не в установленном порядке с жалобой на зарплаты, после чего представитель власти взял женщину за локоть и попросил удалиться.

"Не надо", - возмутилась Харгрейв, убрав руку полицейского со своего локтя.

Затем, как показано на кадрах, правоохранитель повалил учительницу на пол и надел на нее наручники, после чего вывел Харгрейв из здания школы.