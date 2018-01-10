У берегов Ливии погибло не менее 50 мигрантов – СМИ

2018-01-10 05:55 | www.trend.az | 6

По меньшей мере 50 мигрантов погибли в результате нового крушения лодки с беженцами у берегов Ливии, сообщает итальянская газета Repubblica со ссылкой на береговую охрану Триполи, передает РИА Новости.



По данным издания, во вторник ливийская береговая охрана пришла на помощь сразу трем судам, на борту которых могли находиться до 300 человек. К моменту прибытия спасателей одна из лодок уже затонула, удалось спасти только 16 ее пассажиров. По словам выживших, в результате крушения не менее 50 беженцев утонули.

"Мы обнаружили мигрантов около 10 часов. К сожалению, мы не смогли обнаружить ни тела, ни других выживших", - цитирует издание командующего ливийской береговой охраной Насра аль-Камуда.