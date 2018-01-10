Трамп заявил, что готов к широкой реформе по иммиграции

2018-01-10 06:01 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к широкой реформе иммиграционного законодательства, причем рассчитывает на содействие оппозиции в лице Демократической партии.

"Мы собрались здесь, чтобы продвигать иммиграционную реформу на двухпартийной основе, которая будет служить нуждам американских семей, работников, налогоплательщиков… Я считаю, что привлечь к нам демократов абсолютно необходимо, потому что это должен быть законопроект на двухпартийной основе". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Трамп на совещании c cенаторами.

По словам президента, он будет добиваться трех приоритетных целей: обеспечения безопасности границ, окончания "цепной миграции" дальних родственников к иностранцам в США и прекращения визовой лотереи, по которой в США приезжают 55 тысяч иммигрантов в год.

Трамп ранее указывал, что ряд подозреваемых в терроризме на территории США выиграли вид на жительство — гринкарту — в лотерею госдепартамента, либо же приехали к родственникам, обосновавшимся ранее в США.

"Эти меры сделают наши города более безопасными и более процветающими. Эти реформы поддерживает подавляющее большинство иммигрантов", — сказал Трамп.

"Я призываю всех, кто собрался здесь, поставить страну на первое место, а партию — на второе; сесть за переговоры и добиваться компромисса", — сказал Трамп.

Иммиграционная реформа является одним из наиболее важных аспектов внутриполитической повестки дня в США. Камнем преткновения остается возможная легализация миллионов незаконных иммигрантов, которые уже проживают в США.

В президентство Барака Обамы сенат принял закон о реформе, который позволял нелегалам пройти многолетний путь к легализации в стране, однако этот закон провалился в палате представителей.