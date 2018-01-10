Президент Перу принял присягу у новых членов правительства

2018-01-10 06:58 | www.trend.az | 6

Президент Перу Педро Кучински во вторник принял присягу у новых членов кабинета министров, получившего название "правительство примирения", передает РИА Новости.



"Последние 30 дней, вероятно, были беспрецедентными в нашей политической жизни, и сегодня мы переживаем моменты напряженности, но нам нужно делать ставку на понимание, чтобы восстановить стабильность в нашей стране", — приводит портал Comercio заявление Кучински на церемонии.

По словам президента, новое правительство представляет всё Перу - как географически, так и политически. Главой правительства осталась Мерседес Араос.

В конце декабря скандал вокруг возможного участия Кучински в коррупции стал поводом для рассмотрения его отставки в парламенте, однако конгрессу не удалось собрать нужного числа голосов: за импичмент проголосовали только 78 депутатов при необходимом числе в 87.