Президент Южной Кореи заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном

2018-01-10 07:02 | www.trend.az | 6

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но "лишь при определенных условиях", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.



По данным агентства, соответствующие заявление было сделано в среду в ходе ежегодной пресс-конференции южнокорейского лидера.

Летом прошлого года во время выступления в Берлине Мун Чжэ Ин заявил, что контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном необходим, и встреча на высшем уровне состоится при условии, если она послужит снятию напряженности и конфронтации.