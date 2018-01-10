В Карибском море произошло мощное землетрясение

2018-01-10 07:10 | www.trend.az | 5

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса, сообщает Геологическая служба США (USGS). По данным платформы SkyAlert, магнитуда составила 7,5, передает РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по времени UTC). Эпицентр подземных толчков располагался в 201 километре к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.

Толчки ощущались на большей части Гондураса. Удар ощущался также в южной части Мексики, в том числе в Канкуне.