В Германии подверглась обстрелу машина турецкого футболиста

2018-01-10 07:47 | www.trend.az | 8

Подвергшийся обстрелу немецкий футболист турецкого происхождения Дениз Наки (Deniz Naki) во вторник, 9 января, заявил, что после инцидента не получил от полиции Германии никакой защиты.

В эксклюзивном интервью DW футболист рассказал, что после сообщения о нападении его в отсутствие адвоката допрашивали в полицейском участке Ахена в течение 9 часов. Допрошен был также отец Наки, однако сам спортсмен не знает, чем руководствовались полицейские, вызывая его на допрос.

Наки также сообщил, что ранее не получал каких-либо угроз в свой адрес.