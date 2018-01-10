Чехия будет закупать азербайджанские нефтепродукты

2018-01-10 08:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Чехия будет закупать у Азербайджана нефтехимические продукты, производимые на местных нефтехимических заводах. Об этом сказал Trend секретарь по вопросам экономики и торговли посольства Чехии в Азербайджане Ян Йиндрих.

"В настоящее время мы закупаем у Азербайджана лишь сырье, которое далее перерабатывается на наших нефтехимических заводах. Однако в то же время мы с большим интересом следим за той номенклатурой нефтепродуктов, которая производится в Азербайджане и отсутствует в Чехии. Из этих соображений Чехия намерена покупать у Азербайджана не только сырье, но и готовые нефтепродукты", - сказал Йиндрих.

По его словам, закупка нефтепродуктов у Азербайджана начнется приблизительно в 2019 году.

Основным продуктом, экспортируемым из Азербайджана в Чехию, является нефть, которая поставляется в количестве 2-2,5 миллиона тонн в год и составляет треть потребляемой в Чехии нефти.