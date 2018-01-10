В США суд предписал администрации Трампа возобновить программу защиты нелегалов

2018-01-10 08:50 | www.trend.az | 6

Федеральный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) предписал администрации президента США Дональда Трампа временно возобновить программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Об этом сообщило 9 января агентство Reuters, передает ТАСС.



В сентябре 2017 года администрация Трампа объявила о решении отменить программу DACA, введенную еще при его предшественнике Бараке Обаме. Министр юстиции США Джефф Сешнс назвал тогда ее обходом положений иммиграционного законодательства, сообщив, что процесс аннулирования DACA займет полгода. Конгрессу США было предложено за этот срок выработать альтернативу программе.

После этого более десятка штатов подали в суд с требованием признать отмену DACA недействительной, поскольку, по их словам, такой шаг нарушает законные права иммигрантов.

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