В Турции отец восьмерых детей сделал фото на день рождения и погиб

2018-01-10 09:10 | www.oxu.az | 7

В Турции отец восьмерых детей погиб после того, как сделал фотографию в честь своего Дня рождения.

Как передает Oxu.Az oб этом сообщает New York Post.

По сведениям издания, 38-летний Халил Даг (Halil Dağ) сорвался с 20-метровой высоты после неудачного прыжка на вершине скалы. Один из его друзей снял трагический инцидент на видео.

Как отмечает издание, мужчина находился рядом с замком Урфа, расположенным на юге Турции в городе Шанлыурфа. Даг упал около курдского ресторана, в котором в этот момент находились посетители. Его доставили в больницу, где он скончался.

Э.А.

