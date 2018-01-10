Президент Кыргызстана объявил 2018-й год Годом развития регионов

2018-01-10 09:11 | www.trend.az | 6

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил 2018-й год Годом развития регионов. Об этом он заявил сегодня, 10 января, на встрече с жителями Жумгальского района Нарынской области, передает Kabar.

Указ «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов», подписанный президентом 9 января 2018 года, станет базовым документом развития регионов, сообщили в пресс-службе президента.

«В 2018 году должна быть заложена основа для системных изменений в развитии регионов. Это потребует совместных усилий всех ветвей власти, гражданского сектора. Даны конкретные рекомендации Жогорку Кенешу, правительству, которые непосредственно касаются развития регионов, будут разработаны долгосрочные комплексные программы для каждого региона, утверждены стандарты планирования сел, городов и других территориальных единиц», - подчеркнул Жээнбеков.

Он напомнил, что в его бытность премьер-министром страны были разработаны и приняты Концепция развития регионов, Программа обеспечения населения чистой питьевой водой и Программа улучшения ирригации в стране.