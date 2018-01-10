Гексель Гюльбей: Армянские боевики вернулись в Грузию

2018-01-10 09:32 | www.oxu.az | 6

Руководитель турецкой ультранационалистской организации «Союз против безосновательных армянских утверждений» (ASIMDER) Гексель Гюльбей заявил о возвращении боевиков армянской боевой организации АСАЛА.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РУСАРМИНФО.

По словам Гексела Гюльбея, несмотря на то, что АСАЛА заявила о прекращении деятельности в 1984 году, ее члены вновь вернулись к активной деятельности в регионе Грузии Джавахке, населенном армянами, и создали крыло «Вирк-еркир».

«Это крыло создано для реализации пророссийской политики в регионе, и оно использует армян, проживающих в Армении и в других странах мира. После ухода российских военных из базы в Ахалкалаки, все оружие было передано членам АСАЛА», - передает Ermenihaber со ссылкой на интервью Гексела Гюльбея турецкому изданию Sondakika.

Известный своими антиармянскими заявлениями Гексель Гюльбей также сообщил, что жизни проживающим в Грузии азербайджанцам грозит опасность из-за создания крыла боевой организации АСАЛА.

Э.А.

