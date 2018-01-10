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Официальный курс маната к мировым валютам на 10 января

2018-01-10 09:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0293 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

10.01.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0293

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3308

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0899

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8449

1 бразильский реал

1 BRL

0.5232

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1377

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1589

1 чешская крона

1 CZK

0.0794

1 чилийский песо

1 CLP

0.2797

1 китайский юань

1 CNY

0.2607

1 датская крона

1 DKK

0.2725

1 грузинский лари

1 GEL

0.6577

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2173

1 индийская рупия

1 INR

0.0267

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3007

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0041

1 шведская крона

1 SEK

0.2066

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7287

1 израильский шекель

1 ILS

0.4938

1 канадский доллар

1 CAD

1.3642

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6368

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