Официальный курс маната к мировым валютам на 10 января (Версия 2)

2018-01-10 09:35 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0293 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.